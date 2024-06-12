岡本太郎 太陽の顔3点セット EXPO'70 大阪万博 信楽焼

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岡本太郎氏 EXPO'70大阪万博時の信楽焼作品太陽の塔の「太陽の顔」貴重な3点セット！！過去、現在、未来の顔３点です。金の鼻の辺りに若干剥げがあります。ひび割れなどは見当たりません。化粧箱などは付属致しません。お値下げバラ売りはNGとさせていただきます。以上になります。宜しくお願いいたします。#2025大阪万博