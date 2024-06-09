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- 【額付】山下清「富田林の花火」【送料無料】
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商品詳細
■状態・額縁に細かなキズがございます ・マット左部分に汚れが付着しております・額内面金部分にキズがございます・作品全体に薄いヤケがございます・保存用箱にダメージがございます■作品説明技法 オフセットリトグラフ限定部数 280/300印 没後印■サイズ画寸 51×61.5cm額寸 74.7×84.3×3.2cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います#山下清その他作品はこちら
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