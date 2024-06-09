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【額付】山下清「富田林の花火」【送料無料】
商品番号 G85169292194
商品名

【額付】山下清「富田林の花火」【送料無料】
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 30,400 円
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商品詳細

■状態・額縁に細かなキズがございます　・マット左部分に汚れが付着しております・額内面金部分にキズがございます・作品全体に薄いヤケがございます・保存用箱にダメージがございます■作品説明技法　オフセットリトグラフ限定部数　280/300印　没後印■サイズ画寸　51×61.5cm額寸　74.7×84.3×3.2cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います#山下清その他作品はこちら
http://narcologia.ru/goods/stepchild610152.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration310415.html
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