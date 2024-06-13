メガゾーン23 ガーランド　アクションフィギュア

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商品詳細
セット内容はそろっています。目立った傷はありませんが、経年によるためか着色にムラがあったりと、サンプルとやや異なります。画像よりご確認をお願いいたします。内容は画像のものがすべてとなります。中古品となりますので、ご了承の上ご購入お願いいたします。フィギュア種類···アクションフィギュア
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