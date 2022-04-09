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BOSS DI-1
商品番号 J18794000879
商品名

BOSS DI-1
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

言わずと知れたスタンダードDI。　多少の傷はございますが、十分お使いいただけます。※動作確認済み※元箱、説明書なし※電池は付属いたしません。[サウンドハウス価格]12500円#BOSS#DI_1#ダイレクトボックス
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