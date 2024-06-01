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- 中国古陶磁 鉄絵 重ね皿 木箱入り 参考品 古陶磁 小皿 骨董【k1844】
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商品詳細
【サイズ】口径 15cm～16cm高さ 2cm～4.5cm2枚の皿が重なって焼成されており、変形しています。傷・直しがあります。直しは見事な仕上がりです。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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