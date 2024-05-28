Coleman インフィニティチェア 2000033139

Colemanインフィニティチェア2000033139コールマンインフィニティチェア☆Colemanインフィニティチェア2000033139☆新品未使用頂き物ですが出番なさそうなので、必要な方に是非お譲り希望です商品後ろのダンボールに入れてクローゼット保管してます配送時は、こちらの袋の上から梱包シート（再利用プチプチシート）で包んで配送予定です。【リラックスを追及した贅沢なアウトドアチェア】◇ストレスレスで、雲の上に寝転んでいるような上質な座り心地◇簡単3秒設営／収納◇座ったままでリクライニング可能◇簡単3秒設営／収納◇座ったままでリクライニング可能■使用時サイズ：約92×69×110（h）cm（通常時）約166×69×76（h）cm（リクライニング最大時）■収納時：約15×69×90（h）cm■重量：約8.8kg■座面幅：約46cm■座面高：約50cm（通常時）■耐荷重：約100kg■材質：シート/ポリエステル、フレーム/スチール■生産国：中国インフィニティチェア、テーブル



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