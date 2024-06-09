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S.H.Figuarts スパイダーマン　アップグレードスーツ　ノーウェイホーム
商品番号 U11452288289
商品名

S.H.Figuarts スパイダーマン　アップグレードスーツ　ノーウェイホーム
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,802 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別でも販売しているので、購入前に在庫の有無(一つだけしかないので)のご確認をお願い致します。S.H.Figuartsスパイダーマン　アップグレードスーツ　ノー・ウェイ・ホーム　です。魂ネイションの店舗　魂スポットの店頭でのみ発売された商品で通販などでは購入出来ない商品です。プレミアムバンダイなどのように輸送箱などは元からございません。状態は新品未開封。箱は店頭で綺麗なものを選んだつもりですが、こだわりのある方はご注意下さいませ。配送は、こちらをプチプチで包み、メルカリ便(クロネコ)にて配送を予定してますが、場合によっては郵便局の配送に変更する場合がございます(いずれも追跡、補償あり)出来る限りコンパクトに行いますが、入札、または落札までは質問などに回答するため未梱包です。未開封ですので、返品クレームはすり替え防止や状態改ざんなどを防止するためいかなる場合もお受け致しません。何かありましたら、メーカーにお問い合わせくださいませ。よろしくお願い致します。フィギュア種類···アクションフィギュア
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