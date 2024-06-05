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Warburton ワーバートン　アンダー　B9 トランペットマウスピース
商品番号 A65915254071
商品名

Warburton ワーバートン　アンダー　B9 トランペットマウスピース
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペットマウスピースワーバートンのアンダーパーツとなりますバックボアは９番で抵抗は小さめで、音の広がりがあります。シルバーメッキとなりますWarburtonアンダーパーツバックボア
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