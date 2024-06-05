Warburton ワーバートン　アンダー　B9 トランペットマウスピース

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商品詳細
トランペットマウスピースワーバートンのアンダーパーツとなりますバックボアは９番で抵抗は小さめで、音の広がりがあります。シルバーメッキとなりますWarburtonアンダーパーツバックボア
http://narcologia.ru/goods/Persia380388.html
http://narcologia.ru/goods/calling515450.html
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