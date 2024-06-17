ニーアオートマタ　フィギュア　2B

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商品詳細
ニーアオートマタのくじセットです！コップは全種です。全て未開封です。⚠️素人が保存しているため多少の傷、汚れがある場合がございます。また、配送中の傷などは一切責任を負いませんので、ご了承ください。⚠️発送後の返品、返金は受け付けておりません。⚠️新品、未開封品のため中身の確認は出来ておりません。もし不良などがあった場合には直接製造元への確認をお願い致します。⚠️その他ご要望がある場合はご購入前にコメントにてお知らせください#一番くじ#フィギュア#ドラゴンボール#ワンピース#ヒロアカ#ニーアオートマタ
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