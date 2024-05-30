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- 雄勝硯 銘石 雄渓石 大硯９寸
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商品詳細
桐箱に入った大硯で、だいぶ古いものだと思います。◎サイズ 縦 約21cm 横 約15cm 厚 約4cm 重量 約2.9kg未使用ですが、長期保管品の為、商品の状態は画像にてご確認の上、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。書道・習字用品...硯
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