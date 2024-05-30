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雄勝硯　銘石　雄渓石　大硯９寸
商品番号 P76073124338
商品名

雄勝硯　銘石　雄渓石　大硯９寸
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桐箱に入った大硯で、だいぶ古いものだと思います。◎サイズ　　縦　　約21cm　横　　約15cm　厚　　約4cm　重量　約2.9kg未使用ですが、長期保管品の為、商品の状態は画像にてご確認の上、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。書道・習字用品...硯
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