ギラティナVSTAR UR

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商品詳細
ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...URサプライ...デッキシールド(スリーブ)閲覧頂きありがとうございます☆こちらの商品は、未使用になりますが、初期傷等すごく気にされる方は、購入をお控え下さい。入手後スリーブに入れて保管しています☆すり替え防止の為、返品・返金対応は出来ません。濡れ折れ対策して発送させて頂きます。今回はブイスターユニバースから、URのギラティナです。スリーブとローダーにして送らせてもらいます。是非よろしくお願いします#ブイスターユニバース#UR#ギラティナ
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