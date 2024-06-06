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ギラティナVSTAR UR
商品番号 M97223434993
商品名

ギラティナVSTAR UR
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...URサプライ...デッキシールド(スリーブ)閲覧頂きありがとうございます☆こちらの商品は、未使用になりますが、初期傷等すごく気にされる方は、購入をお控え下さい。入手後スリーブに入れて保管しています☆すり替え防止の為、返品・返金対応は出来ません。濡れ折れ対策して発送させて頂きます。今回はブイスターユニバースから、URのギラティナです。スリーブとローダーにして送らせてもらいます。是非よろしくお願いします#ブイスターユニバース#UR#ギラティナ
http://narcologia.ru/goods/providence423394.html
http://narcologia.ru/goods/peroration429715.html
http://narcologia.ru/goods/displease400831.html

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