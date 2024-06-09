茶道具　棗　北浜一清　赤シダの葉蒔絵　平棗

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商品詳細
高さ約6.2センチ 径約8.5センチ輪島の漆芸家 北浜一清の作赤シダ蒔絵の平棗です。内側は梨地です。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱は経年によるヤケが少し見受けられます。
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てぃんくる 版画 DESSERT GATEAU ROSE メタルエディション ...
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棗 茶道具 扇 松竹梅 蒔絵 - 通販 - pinehotel.info
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