ポケモンカードVSTARユニバース 1box シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードVSTARユニバース新品未開封、シュリンク付きです。丁寧に梱包して、発送させて頂きます。⭕即購入可能宜しくお願い致します。#ポケモンカード#ポケモンカードboxボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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