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- ★44040【電子ピアノ】ROLAND LX706GPSR 19年製
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商品詳細
[商品の特長と仕様]色：ホワイトウッド調鍵盤:PHA-50鍵盤（88鍵）：ハイブリッド構造（木材×樹脂センターフレーム）、エスケープメント付、象牙調・黒檀調ヘッドフォン端子：２本サイズ：幅139cmx高さ112cmx奥行50cm重さ：96.5kg※希望小売価格(発売時):オープン価格[本商品の状態について]-[外装]クリーニング済みで状態良好です-[内装]鍵盤まわりや電気系統の不具合など動作不良はありません-[付属品] 椅子、電源コード、取扱説明書[商品の発送について]-商品は埼玉県八潮市より発送となります。-配送はピアノ専門の運送業者に委託します。基本配送料金には設置まで含まれます。-基本配送料金は以下の通りです 19,250円(税込) 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 ※離島は除く 33,000円(税込) 茨城県、栃木県、群馬県、 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 27,500円(税込) 愛知県、岐阜県、三重県、 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 ※一部地域は除く基本配送料金は1F(階段9段未満)もしくはエレベーターを使用した場合に限ります。階段を使用した場合には1階毎(10段毎)に5,500円の作業費が追加されます。上記以外の地域に関しましてはお問い合わせください。
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