Mr.Children Tour 2009 パーカー M

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Mr.ChildrenTour2009終末のコンフィデンスソングスSUPERMARKETFANTASYパーカーMサイズです。ライブ会場で購入しましたが、着用することなく大切に保管していました。今後ライブに参加することができない為、どなたか活用してくださる方にと思い、出品いたしました。もう一着、reflectionのパーカーを出品しております。2着セットは16,000円でお売りしますのでコメントでご連絡くださいm(__)m喫煙者はおりませんが、犬がいます。よろしくお願いします。#Mr.Children#エソラパーカー#エソラ