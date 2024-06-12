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- (未使用品) 唐津焼 佐志山窯 飾り壺 木箱付き 希少
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商品詳細
唐津焼 佐志山窯の壺です。未使用品の物は希少だと思います。本体に目立った傷汚れございませんが、外箱は多少の傷汚れございます。しおりも付属しております。(サイズ)高さ約 19センチ底辺約9.5センチ(素人採寸のため多少の誤差あります)よろしくお願いします！種類···宝瓶・花瓶#アンティーク#工芸品#レトロ#古美術#コレクション#ヴィンテージ#陶芸#陶器#骨董品#インテリア#置物
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