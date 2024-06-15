茶道具　山中塗　清水祐斎作　螺鈿装飾　八卦莨入　煙草入　共箱　V　5795

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商品詳細
種類...茶道具装飾...螺鈿大きさ 高さ約11cm 幅約5cm 重さ約46g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe317811.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce688455.html
http://narcologia.ru/goods/capitation182908.html
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