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茶道具　山中塗　清水祐斎作　螺鈿装飾　八卦莨入　煙草入　共箱　V　5795
商品番号 P84595357650
商品名

茶道具　山中塗　清水祐斎作　螺鈿装飾　八卦莨入　煙草入　共箱　V　5795
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 9,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具装飾...螺鈿大きさ　高さ約11cm　幅約5cm　重さ約46g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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