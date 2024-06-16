興雲 10丁型 4挺 / 呉竹 固形墨

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興雲10.0丁型(AE4-100)購入時価格(1挺)：6,300円現在販売価格(1挺)：22/10/20より7,700円(税込)へ値上がり\u003c呉竹ホームページより引用\u003e商品特徴:濃墨作品用,濃墨は純黒の重量感があり、淡墨では薄茶紫系の墨色。画仙紙にすばらしい墨色と滲みが期待できる揮毫用墨墨は購入から直ぐ使うよりも寝かせた方が伸びもよく書き心地が良くなるとも言われております。本品は購入から5年以上自宅にて大切に保管していたものになります。未使用の為どのような色合いが出てくるのかは分かりませんがそれも楽しみにご使用いただければと思います。(*墨を包む紙にシミがあります。詳細は写真にてご確認ください。)その他天衣無縫、抱雲、含純も出品しておりますのでご覧ください。#Spring7_書#Spring7_all大変申し訳ありませんが、この価格でお願いいたします。書道・習字用品···墨