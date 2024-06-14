ポケモン　長場雄 YU NAGABA イーブイ プロモ　ブラッキー

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商品詳細
素人目線で傷、白かけ等はないように思いますが、素人目線なので納得した方のみ購入お願いします。発送時はスリーブローダー＋水濡れ防止をした上で発送させていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/freshman148756.html
http://narcologia.ru/goods/financier735060.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney440849.html
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