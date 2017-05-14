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膳所焼　陽炎園造　淡海ぜぜ　安南写　茶碗　共箱　C　5054
商品番号 G44690332096
商品名

膳所焼　陽炎園造　淡海ぜぜ　安南写　茶碗　共箱　C　5054
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約8.2cm　幅約12.4cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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