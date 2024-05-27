木村鐡雄　「白い岬」　油彩Ｆ６号　直筆サイン・共シール有り

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(作家名)木村 鐡雄(作品名)白い岬(技法)油彩Ｆ６号(サイズ)額外側 横６１cm✖️縦５２cm(状態)作品 良好 額 多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。(サイン)本人直筆サイン・共シール有り(付属品)無し(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。