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MONSTERS CHRONICLE遊戯王　人造人間サイコショッカー　フィギュア
商品番号 D78572920356
商品名

MONSTERS CHRONICLE遊戯王　人造人間サイコショッカー　フィギュア
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイフィギュア置く場所がなくなってしまったので、出品します。確認のため箱は一度あけてます。中身はとりだしてません。外箱に伝票貼って送られてきましたので、気になる方はご遠慮ください。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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