MONSTERS CHRONICLE遊戯王　人造人間サイコショッカー　フィギュア

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商品詳細
プレミアムバンダイフィギュア置く場所がなくなってしまったので、出品します。確認のため箱は一度あけてます。中身はとりだしてません。外箱に伝票貼って送られてきましたので、気になる方はご遠慮ください。フィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/recuperation315721.html
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