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クイーンズブレイド 歴戦の傭兵 エキドナ プレミアム フィギュア
商品番号 B83787240118
商品名

クイーンズブレイド 歴戦の傭兵 エキドナ プレミアム フィギュア
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,615 円
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商品詳細

フィギュア種類...コレクションフィギュアリボルテックNo-003-EX
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