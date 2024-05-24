【複数名直筆サイン入り】supercell works \u0026 アルバム

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supercellが初音ミクのアルバムを発売した当時のイベント会場のスペースにて、CD購入時が閉場間際だったこともありお手隙だったようでその場で並んでいた5〜10人ほどにゲリラ的にサインを入れて頂いたものです。所持している方は多くないと思います。CDにはサインはありません。ケースにほんの少しスレがあります。サインは以下の方のものになります。・三輪士郎さん(イラスト担当) ・恋は戦争 ・その1秒スローモーション ・嘘つきのパレード・hukeさん(イラスト担当) ・ブラック★ロックシューター ・ひねくれ者・redjuiceさん(イラスト担当) ・ワールドイズマイン ・ハートブレイカー・119さん(イラスト担当) ・メルト(ペンがグニっとなってしまい「(サインがブレて)ごめんなさい」と言っていただきました)・ryoさん supercell楽曲制作暗所で大切に保管しておりましたが素人保管のため気になる方はご遠慮ください。濡れ・折れ対策をして発送致します。他所でも販売中なので先にそちらで売切れた場合には、ご購入後でもキャンセルさせて頂きます。ご了承ください。#初音ミク#supercell#サイン入り