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ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- 太鼓鐘貞宗(GOODSMILE ONL…
商品番号 F95467915858
商品名

ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- 太鼓鐘貞宗(GOODSMILE ONL…
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-太鼓鐘貞宗(GOODSMILEONLINESHOP限定)#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#太鼓鐘貞宗#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_太鼓鐘貞宗_GOODSMILEONLINESHOP限定_素材···PVC\\ABSフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男※新品未開封ですが箱に痛みあります。画像確認してください。※素人保管です。神経質な方はお控えください。※プチプチ＋水濡れ防止にて発送致します。※当方、出品中の、ねんどろいど達は同梱可能です。同梱希望される場合は、お買い上げ前に声掛けしてくださいませ。
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