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ふりそでSR ポケモンカード
商品番号 R18069545794
商品名

ふりそでSR ポケモンカード
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRふりそでSR1枚自引きして保管していたものです。素人初見となりますが美品です。プロフを一読してからご購入いただきますようお願い申し上げます。他にも多数出品しておりますのでぜひご覧ください。#マロンのカード　ポケモンカードふりそでサポートトレーナーズ
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