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- ファンシーアラモード ファーショルダーバッグ くま 新品未使用
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商品詳細
ファンシーアラモードファーショルダーバッグくま 新品未使用ファーにくまのポイントがとってもキュートなお品です。巾着開閉で、ギュット締まります。おすすめのお品です。新品。サイズ：（約）幅２０ｃｍ×高さ１９ｃｍ×厚み３ｃｍショルダー：１２０ｃｍ普通郵便無料にてお送りいたします。
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