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即購入可ですリーリエTR特に目立った傷や汚れ等はありませんが、完美品をお求めの方は購入をお控え下さい。個人的には綺麗な個体だとは思いますが、写真を確認の上、NCNRにて購入をお願いしますm(__)mトラブル防止の為、やや傷汚れ有りにしてあります。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)