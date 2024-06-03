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リーリエTR
商品番号 H13838390041
商品名

リーリエTR
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可ですリーリエTR特に目立った傷や汚れ等はありませんが、完美品をお求めの方は購入をお控え下さい。個人的には綺麗な個体だとは思いますが、写真を確認の上、NCNRにて購入をお願いしますm(__)mトラブル防止の為、やや傷汚れ有りにしてあります。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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