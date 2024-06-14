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ANA モデルプレーン　YS-11A 100号機　NO JA8733
商品番号 U74592899569
商品名

ANA モデルプレーン　YS-11A 100号機　NO JA8733
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1:200スケール　モデルプレーン　ダイキャスト製　新品未開封モデルプレーン\u0026滑走路のセット45cm×35cmの大型パッケージBOX（キズ、汚れなく美品）　約3年前に羽田空港ANAセレクトショップで購入した商品です。キャビネット内で保管していましたので状態は良好です。
http://narcologia.ru/goods/competitive692781.html
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