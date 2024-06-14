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- ANA モデルプレーン YS-11A 100号機 NO JA8733
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商品詳細
1:200スケール モデルプレーン ダイキャスト製 新品未開封モデルプレーン\u0026滑走路のセット45cm×35cmの大型パッケージBOX（キズ、汚れなく美品） 約3年前に羽田空港ANAセレクトショップで購入した商品です。キャビネット内で保管していましたので状態は良好です。
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http://narcologia.ru/goods/capitation816008.html
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