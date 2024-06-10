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B'z pleasure2023ツアー ファイナルFINAL 921ループタオル
商品番号 H81119996172
商品名

B'z pleasure2023ツアー ファイナルFINAL 921ループタオル
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用。ツアーFINALの大阪長居公演にて販売された限定タオル。2枚セットで、お探しの方へ発送までの日は余裕を持って設定しております。お急ぎの場合、出来る限り御希望に沿うよう発送致しますので事前にコメントにてお知らせ下さい。人気グループ...B'z#B'z#2023pleasure#長居(管理番号1015)
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