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モンスターハイ ドラキュローラ
商品番号 Y64986039699
商品名

モンスターハイ ドラキュローラ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封ですが長期保管していたため、多少の箱の凹みや汚れありです。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※出品者は喫煙しません動物等も飼っておりません。ドラキュローラ1600才記念シリーズドラキュローラ吸血鬼\"ドラキュラ\"の娘MONSTERHIGHDraculauraDaughterofDracula
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