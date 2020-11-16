モンスターハイ ドラキュローラ

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商品詳細
新品未開封ですが長期保管していたため、多少の箱の凹みや汚れありです。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※出品者は喫煙しません動物等も飼っておりません。ドラキュローラ1600才記念シリーズドラキュローラ吸血鬼\"ドラキュラ\"の娘MONSTERHIGHDraculauraDaughterofDracula
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