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【捨】FF16 発売記念くじ B賞 全8種 アクリルケース付
商品番号 R34197384360
商品名

【捨】FF16 発売記念くじ B賞 全8種 アクリルケース付
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

置き場所が無くなってきたので出品です。購入してからアクリルケースに入れていたため、ほぼ未使用品です。買い手がいなければそのうち捨てる予定です。即購入⭕️アクリルケース⭕️※値段は変わりませんが無しも可能ですバラ売り❌ファイナルファンタジー16FF16FFXVIB賞胸像フィギュアイフリートフェニックスシヴァバハムートラムウガルーダタイタンオーディン
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