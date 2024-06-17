篠笛 五本調子 古典調 七穴

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商品詳細
篠笛古典調五本調子になります。趣味で篠笛を製作しており地元の方々には好評価頂いております☆ミ獅子田調律です。五年寝かせた竹で製作しました。どの音も無理なく出せます。吹けば吹くほど息が入ります！音量も大きめです！甲音も楽に出せますよ♪お気軽にコメントください(\u003e_\u003c)よろしくお願いいたします！#篠笛#お祭り#古典調#管楽器#囃子
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