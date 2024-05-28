GEMINI CD プレイヤー CDMP-6000

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種類···CDJプレーヤーGEMINICDプレイヤーCDMP-6000GEMINI製のDJ用CDプレイヤー、CDMP-6000です。4年ほど前に中古で購入しました。通電確認済みで、スピーカーを繋げて音出しの確認も出来ました。CDも両チャンネルとも動作いたします。PHONO端子等の外部入力があり、レコードプレイヤー等を繋げてのプレイも可能です。専用のハードケースもお付けいたします。取り扱い説明書はありません。気になる点といえば、ゴム製のジョグホイールが劣化の為、ネチョネチョします。動作・操作には問題ありません。あくまでも中古の品物でありますので経年変化等ご理解頂けると有難く思います。即購入OK。翌日〜翌々日配送。お値引き交渉はご勘弁下さい。#DJ#CDJプレイヤー#CDJ#GEMINI#ジェミニ#CDMP6000