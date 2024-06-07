✨【未使用品】マンウィズ WOLF-TECH JK ネイビー 収納袋付きSサイズ

MANWITHAMISSIONマンウィズアミッションWOLF-TECHJK（ネイビー）未使用品です。撮影の為に開封いたしました。これからの季節にいかがでしょう。室内では落ち着いたネイビーですが、光に当たると明るいブルーになります。(以下公式より)ガチなジャケット作りました。生地にDuPont™のTeflon®加工を施したマジでガチなジャケット。街に山にフェスに！！冬はこれで問題なし！！Size:SMaterial:ナイロン100%Sサイズ着丈前67cm・後72cm,身幅55.5cm,袖丈73.5cm防水性：約12000mm耐水性：20回洗／80%透湿性：約8000g/㎡収納袋付きらくらくメルカリ便(宅急便80サイズ・送料850円込み)#MANWITHAMISSION#MWAM#FWAM#MANWITHAMISSION#マンウィズ#ご当地#マンウィズアミッション#mwam#ウルフテック#マウンテンパーカー#ジャケット#ナイロンジャケット#コーチジャケット#WOLF-TECH#ジャンパー#フード付き人気グループ···MANWITHAMISSION(マンウィズ)グッズ種類···その他



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