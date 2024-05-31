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ミライドンex sar
商品番号 X99800773744
商品名

ミライドンex sar
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,110 円
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商品詳細

種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パックバイオレットexカード名···037ミライドンexレアリティ···SAR鑑定状況···未鑑定素人目ですが目立った傷や汚れはなく美品です。引いた後スリーブに入れて保管していました。即購入可能です。
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