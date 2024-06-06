Aぇgroup 福本大晴 ちびぬい

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます☻Aぇ!group福本大晴のちびぬいです。グッズ整理の為、出品に至りました。●定価:¥1,700●その他、注意事項:即購入OKです。自宅にて保管していました。外に持ち出したことはありません。早く売りたい為値段交渉○です。#関西ジャニーズJr#Aぇgroup#福本大晴#あけおめコン2021#ちびぬい
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