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〇文化勲章受章　青木龍山　鶴首花瓶 天目渚
商品番号 D83521498997
商品名

〇文化勲章受章　青木龍山　鶴首花瓶 天目渚
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 29,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【青木龍山】日本の陶芸家である。佐賀県西松浦郡有田町生まれ。本名は久重。多摩美術大学日本画科卒業。染め付けや色絵の白磁の町・有田で、漆黒の天目釉を中心とした作陶で知られる異色の作家。・サイズ（約）高さ15.5㎝　口直径3.5㎝　胴直径7.5㎝・コンディションキズはほとんどなくとても綺麗です。新品ではございません。※元箱つきWFN-022301花器　花瓶　焼き物　陶芸　インテリア　花
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