CE96 釜師 初代 畠春斎 萬代屋釜 共箱 共布 / 茶道具 煎茶 鉄釜 銅 ...

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初代 畠春斎(作) 万代屋釜(もずやかま) 炉釜 共箱 茶道具



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釜師の値段と価格推移は？｜412件の売買データから釜師の価値がわかる ...



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆「釜師初代畠春斎萬代屋釜共箱共布/茶道具煎茶鉄釜銅伝統工芸品金属工芸」写真に写るものが全てでございます。【寸法】高さ約17.7cm幅約26.2cm×23.3cm口径約12.6cm重量約3726g※誤差はご了承願います【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、サビ等がございます。付属品のヨゴレ等がございます。写真にてご確認をお願い致します。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#鉄釜#畠春斎#茶道具#煎茶#摘#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#g3w