茶道具　北風一三　紅葉茶碗

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長年お茶を教えていた祖母の茶道具です。九代白井半七の最後のお弟子と言われる北風一三の大変豪華な紅葉の茶碗です。写真2〜5枚目が茶碗一周の景色です。サイズは写真8枚目参照お願いします。お使い頂ければ幸いです。➖➖おまとめがお得！！➖➖※チビマ出品の商品を複数ご購入の場合、送料分検討させて頂きますので、コメントにて問い合わせ願います。