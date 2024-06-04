SHINee　公式写真　SMTWON　ジョンヒョン　レア　入手困難

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商品詳細
グッズ種類...生写真韓国での販売商品です。SMtownコエックスで購入しました。SMtownコエックスは現在閉店しているので、もう、手に入らない写真です。額に入れて発送します。２０X２５ サイズ#kpop#shinee#onew#jonghyon#key#minho#taemin#SHINee#シャイニー#オニュ#ジョンヒョン#ミンホ#キー#テミン
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