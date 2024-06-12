ピジョット 1st ポケモンカードe

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードeの出品でございます。「第1弾基本拡張パック」・ピジョットキラ1stEDITION入手時からカードファイルにて大切に保管しております。素人保管の為、完全美品をお求めの方、初期傷などを気にされる方の購入及びクレームはトラブル防止のためお断りさせていただいております。ご理解願います。目立った傷や汚れ等はございませんが、裏面左上、右側に小さな白かけが確認できます。カード状態は写真をご参考にお願いします。出品内容に関するお問い合わせ、価格交渉等ございましたら、コメント欄にて承りますのでお願い致します。#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードe#ポケモンカードまとめ買い種別···シングルカードシリーズ···eシリーズセット···第1弾基本拡張パックレアリティ···★
http://narcologia.ru/goods/manufacture896441.html
http://narcologia.ru/goods/displease126031.html
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