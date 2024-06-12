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- 送料込【逢絢亭・新品】茶道具 平茶碗 京焼 御本 朝顔の図 伊坂清香 紙箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京焼のお茶碗になります。作者は伊坂清香さんです。これからの季節のお稽古には面白いお茶碗です。花柄の絵付けもいいと思います。大きさは、直径が１４．５ｃｍ、高さが５．８ｃｍで付属品は紙箱です。こちらは新品ですが、送料込みの１割引きで出品しています。大幅な値引きは出来ません。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly916084.html
http://narcologia.ru/goods/mythic295035.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln88802.html
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送料込茶道具 平茶碗 京焼 御本 朝顔の図 伊坂清香 紙箱入り
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