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Denis Wick 4.5 SP (コルネット用）
商品番号 P96768359912
商品名

Denis Wick 4.5 SP (コルネット用）
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···コルネットアクセサリー・パーツ···マウスピースデニスウィックのコルネット用マウスピース4.5です。演奏に支障になる目立った傷、凹みはありませんが使用に伴う多少の擦り傷はあります。↓イケベ楽器様HPより引用・4.5(DW5881-4.5)4と似ていますが、ボア・サイズが小さくより楽に演奏することができます。カップ径：16.5mmリム幅：5.18mmスロート:4.15mmバックボア：オープン。箱は無くしてしまったので、緩衝材で梱包してお送りします。是非ご検討ください！
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