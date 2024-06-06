ポケモンカード スノーハザード BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード拡張パックスノーハザード1BOXセブンイレブンで購入した物です。両方ともシュリンク付きです。必要であればレシートもお付けします。品番一致即日発送確実に未サーチよろしくお願いします。ポケモンカードゲーム拡張パッククレイバーストスノーハザードスカーレット\u0026バイオレットシュリンク付きナンジャモボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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