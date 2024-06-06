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Fender Japan 限定 ディズニー ミニーマウスギター
商品番号 K34247452258
商品名

Fender Japan 限定 ディズニー ミニーマウスギター
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 58,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定200本のテレキャスですね。JohnMayerたまに遊びでこのギター弾いてますね。ネックも良好でおきまりの塗装の剥がれなど少しはありますが美品ですよ。ピックアップノーマルからTexasSpecialにバージョンあっぷしております。最近市場に出てきてもすぐに売れてますのでお好きな方どうぞ！ピックアップカバーはついておりません。
http://narcologia.ru/goods/cowpox890039.html
http://narcologia.ru/goods/message682027.html
http://narcologia.ru/goods/troupe84911.html
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