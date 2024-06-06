Fender Japan 限定 ディズニー ミニーマウスギター

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商品詳細
限定200本のテレキャスですね。JohnMayerたまに遊びでこのギター弾いてますね。ネックも良好でおきまりの塗装の剥がれなど少しはありますが美品ですよ。ピックアップノーマルからTexasSpecialにバージョンあっぷしております。最近市場に出てきてもすぐに売れてますのでお好きな方どうぞ！ピックアップカバーはついておりません。
http://narcologia.ru/goods/cowpox890039.html
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http://narcologia.ru/goods/troupe84911.html
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