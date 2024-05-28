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掛軸 松竹梅鶴亀図 野村雪草筆 絹本工芸軸 太巻 供箱 縁起物 J118
商品番号 L28936958105
商品名

掛軸 松竹梅鶴亀図 野村雪草筆 絹本工芸軸 太巻 供箱 縁起物 J118
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸『松竹梅鶴亀図』野村雪草筆絹本工芸軸寸法横幅57.5cm縦幅191cm太巻、供箱付状態良く綺麗な品です。
http://narcologia.ru/goods/recuperation60821.html
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