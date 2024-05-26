KnightA 騎士A しゆんさん フォトカード

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*ご購入前にプロフィールの一読をお願いします**しゆんさんサイン入りフォトカードランダム商品の為、中身確認で1度開封しております。開封後はOPPに入れ保管してあります。初期傷がある場合がございます。新品未使用ですが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。また、サインを疑う方もご遠慮ください。即購入○お値下げ△(大幅な値下げはできませんが、金額ご提示ください)出品するのに迷いがあるためこの金額にしております急に削除する場合がございます他にも騎士Aグッズ出品しております。まとめてご購入いただける方は送料分お値引させていただきますのでコメントください。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧KnightA騎士A騎士aknightaばぁうくんそうまくんしゆんくんてるとくんまひとくんメタカフォトカードフォトカクッション缶バッジバッジアクリルキーホルダーアクキーぬいぐるみアクリルスタンドアクスタ