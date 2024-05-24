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ポケカ）ポケモンカードゲーム ウッウロボ 3枚
商品番号 P84734646806
商品名

ポケカ）ポケモンカードゲーム ウッウロボ 3枚
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ウッウロボ3枚セット（自宅保管品）です。※即購入ok。※素人保管品です。気づかない初期キズがある場合があります。状態は写真で判断をお願い致します。※一律プレイ用でお願いします。※裏に写真に写らない傷があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。#hana0819のおもちゃ箱#トレカ#ポケカ#ポケモンカード#ウッウロボ
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