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林静一　オリジナル木版画「儚夢（ろまん）」B
商品番号 B21755708149
商品名

林静一　オリジナル木版画「儚夢（ろまん）」B
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

林静一　オリジナル木版画「儚夢（ろまん）」B１９７０年代の京都版画院との共同制作作品限定３００部でしたが全体で１００部のみ製作されました。掲載作品はA.P版（作者保存用）直筆鉛筆サイン入りです。当時同時に製作された特製封筒が付いております。紙サイズ：縦ｘ横：約２９６ｘ２１６ｍｍ彫り摺りの状態：極上保存状態：極上大変希少な木版画です。はやし・せいいち（１９４５～日本のイラストレーター、画家、漫画家。種類...木版画
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