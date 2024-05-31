林静一　オリジナル木版画「儚夢（ろまん）」B

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商品詳細
林静一 オリジナル木版画「儚夢（ろまん）」B１９７０年代の京都版画院との共同制作作品限定３００部でしたが全体で１００部のみ製作されました。掲載作品はA.P版（作者保存用）直筆鉛筆サイン入りです。当時同時に製作された特製封筒が付いております。紙サイズ：縦ｘ横：約２９６ｘ２１６ｍｍ彫り摺りの状態：極上保存状態：極上大変希少な木版画です。はやし・せいいち（１９４５～日本のイラストレーター、画家、漫画家。種類...木版画
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